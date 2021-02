Acht mensen getroffen in schietpartij Philadelphia

Rond 14.50 Amerikaanse tijd werd op het Olnay Transportation Center het vuur geopend. Twee vrouwen en zes mannen, tussen de 17 en 71 jaar oud werden getroffen. De oudste van de slachtoffers is er het slechtst aan toe: de 71-jarige man is in kritieke toestand nadat hij in de rug en benen werd geraakt.

Schampschot

Aanvankelijk dacht de politie met zeven slachtoffers te maken te hebben, maar een achtste slachtoffer – getroffen met een schampschot, bleek later – is uit eigen beweging naar het ziekenhuis getrokken.

Hoofdinspecteur Frank Vanore verklaarde woensdagavond dat nog onduidelijk was wie waarom schoot en zelfs of er een doelwit was, schrijft The Philadelphia Inquirer. Inmiddels zijn er twee verdachten opgepakt: een man die achterna werd gezeten door agenten in de buurt die schoten hoorden. En een man die gepakt werd in een Chevrolet die gebruikt zou zijn als voertuig door de verdachten. Beide mannen waren in het bezit van wapens toen ze in de kraag gevat werden.

Ondervragingen en bewakingsbeelden moeten meer duidelijkheid verschaffen over de omstandigheden van de schietpartij. Er werden 18 kogelhulzen aangetroffen.