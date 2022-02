Provincie Limburg biedt hulp aan bij aanpak overlast bevers

De provincie steekt in een woensdag gepresenteerd beleidsplan de helpende hand uit voor mensen en instanties die iets aan die overlast willen doen. Het beleidsplan is gericht op het voorkomen en tegengaan van schade. Ook wordt een financiële tegemoetkoming bij geleden schade verder uitgewerkt.

Afschieten van deze zwaar beschermde diersoort mag alleen als laatste redmiddel, als alle mildere middelen aantoonbaar niet werken, aldus een woordvoerster van de provincie. In 2018 en 2019 zijn negentien bevers gedood, in 2020 28 en in 2021 81. Met name gaat het dan om bevers die dijken en spoorwegen ondermijnden. Door de groeiende beverpopulatie komt ondergraving vaker voor, blijkt uit het beleidsplan.

’Escalatieladder’

Voor het waterschap is het vaak moeilijk om te bewijzen dat lichtere middelen niet werken, aldus de woordvoerster. De provincie gaat het schap daarom helpen deze 'escalatieladder' zo effectief mogelijk op te stellen. Meestal helpt verjagen of preventie. Verjagen kan, als lichtere middelen niet werken, door het lager maken van een beverdam of het onaantrekkelijk maken van een leefgebied voor de bever.

Schadegevoelige gewassen zoals mais, bieten en fruitbomen kun je volgens het beleidsplan beter niet verbouwen binnen twintig meter van de watergang waar de bever zijn leefgebied heeft. Daarnaast kunnen bomen, struiken en gewassen tegen bevervraat worden beschermd met stevig gaas of stroomdraad. De provincie helpt met voorlichting en subsidies of schadevergoedingen.

De woordvoerster benadrukte dat de bever vooral ook veel goede dingen doet. "Door het opwerpen van dammen helpt het dier enorm tegen verdroging van gebieden, en daarmee het voortbestaan van andere diersoorten, en voorkomt dat landbouwgronden uitdrogen", zei ze. "Het is jammer dat het zo vaak gaat over de schade die de bevers aanrichten: ze doen heel veel goed werk."