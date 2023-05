4 mei ’schitterende lentedag’, poncho’s uit de kast op Bevrijdingsdag

In De Bilt kan donderdag de eerste 20 graden van het jaar worden behaald. Daarmee wordt 4 mei waarschijnlijk de eerste officiële warme dag van het jaar. „Hierbij zijn aardig wat sluierwolken aanwezig maar op veel plekken schijnt de zon daar gewoon doorheen. Het is dan ook perfect weer om een terrasje te pakken of in de tuin te werken”, aldus Van Straaten.

Droge herdenking op de Dam

Tijdens de Nationale Dodenherdenking, die om 20.00 uur plaatsvindt, is het droog. Alleen in het uiterste zuidwesten is kans op een enkele bui. Op de Dam is het omstreeks acht uur in de avond nog steeds zeer aangenaam met flinke zonnige perioden bij een graad of 18.

In de loop van de avond en in de nacht naar vrijdag neemt de bewolking toe en kunnen verspreid over het land enkele pittige buien vallen. Lokaal is hierbij een klap onweer mogelijk.

Bevrijdingsdag

Na een schitterende lentedag op 4 mei is er voor de feestvierders op Bevrijdingsdag iets minder goed nieuws. „De poncho’s zullen op meerdere festivals in het land nodig zijn. Zowel in de ochtend als in de middag trekken enkele buien over ons land. Lokaal kunnen deze buien stevig uitpakken met onweer en soms kan het even flink doorplenzen. Het wordt met 17 tot 20 graden een fractie minder warm dan donderdag.”

De meest stevige buien vallen in het oosten en zuidoosten van het land. In het westen is het vaker droog en als daar al een bui valt zijn ze waarschijnlijk een stuk minder fel dan in de rest van het land.

In de avond trekken de buien via het oosten het land uit en hierna is het vaker droog en volgen enkele opklaringen. „Veel festivals gaan door tot 23.00 uur en dat betekent dat de laatste uren overwegend droog verlopen en wellicht dat er zelfs nog even in het zonnetje gedanst kan worden.”