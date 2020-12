’Oud en nieuw in zomerperiode’

Het voorstel voor zo’n ’inhaal-oud en nieuw’ komt van VCP, de koepel van vakverenigingen. Daarin zitten onder andere vakbonden uit de veiligheidssector zoals politiebond ACP, de Gezamenlijke Officieren Verenigingen en ambtenarenvakbond CMHF. Voor het idee van het verlate feest kijkt CMHF-voorzitter en oud-marineman Marc de Natris met een schuin oog naar de zeemacht.

Het is daar een goed gebruik dat halverwege een uitzending of langere oefenperiode op zee het jongste bemanningslid en de commandant van een oorlogsbodem samen een balk doorzagen die over een zwembad ligt, waarna ze samen in het water vallen. Het ritueel symboliseert perspectief, het uitzicht op het einde van de tijd op zee.

Perspectief waar volgens voorzitter De Natris heel Nederland nu naar snakt en waar het aan ontbreekt.

„Wat zou het mooi zijn als we in het komende bijzondere jaar niet het begin maar de midterm op 30 juni of 1 juli samen zouden kunnen vieren. Een zomerfeest, al dan niet met vuurwerk, waarin we de boze coronageesten verjagen. Het zou een mooi vooruitzicht kunnen zijn in de donkere dagen rond de kerst”, legt de preses uit.

Hij stelt wel dat zijn idee alleen realiteit kan worden wanneer de vaccins die vanaf volgende maand gaan worden toegepast, voldoende hun werk doen. De vooruitzichten daarop zijn nog wisselend.

Het positiefste scenario dat de afgelopen weken vanuit Den Haag viel te horen, was dat ergens tegen de zomer iedereen gevaccineerd zou kunnen zijn, maar zeker is dat allesbehalve. Bovendien waarschuwden deskundigen dat het vaccin niet direct effectief is, waardoor grootschalige samenkomsten te risicovol zouden kunnen blijven.