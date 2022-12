Twee doden bij protesten Peru, president kondigt vervroegde verkiezingen aan

Boluarte zal een wetsvoorstel indienen om de parlementsverkiezingen twee jaar naar voren te halen, zodat de stembusgang al in april 2024 kan plaatsvinden. Dat kondigde de president maandag aan in een toespraak tot het volk. Met de verkiezingen komt ze de betogers tegemoet.

De demonstranten eisen al dagen dat Peru vroegtijdig naar de stembus gaat. Ze willen liever verkiezingen dan dat Boluarte tot in 2026 aan de macht blijft, als de termijn van haar afgezette en opgepakte voorganger Pedro Castillo afloopt. Ook de vrijlating van Castillo werd geëist. Onder de betogers zijn veel aanhangers van de oud-president.

Boluarte was vicepresident onder Castillo en werd vorige week de eerste vrouwelijke president van Peru. Ze werd beëdigd nadat haar voorganger was ontslagen door het Congres. Castillo werd kort na zijn afzetting opgepakt omdat hij probeerde het parlement te ontbinden in een poging een afzettingsprocedure te voorkomen. De politicus lag onder vuur vanwege beschuldigingen van corruptie.