Sander de Kramer krijgt Four Freedoms Award

De Four Freedoms Award werd in het leven geroepen om personen en organisaties te lauweren die zich op een bijzondere wijze hebben ingezet voor het waarborgen van de vier vrijheden van de Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt, die hij benoemde in zijn zogeheten Four Freedoms-toespraak tijdens de State of the Union van 6 januari 1941. In deze speech stelde hij dat het voor het voortbestaan van een duurzame democratie noodzakelijk is dat iedereen, overal in de wereld, recht heeft op vier fundamentele mensenrechten: de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst, de vrijwaring van gebrek en de vrijwaring van angst.

„Na bijna tachtig jaar hebben deze woorden nog niets aan waarde en belang ingeboet”, aldus de organisatie van Four Freedoms Award, die de algemene vrijheidsprijs uitreikt aan de Verenigde Naties die dit jaar 75 jaar bestaan. Secretaris-generaal António Guterres komt naar Middelburg om de prijs in ontvangst te nemen. Ook de Filipijnse journaliste Maria Ressa, Religions for Peace en de Italiaanse burgemeester Leoluca Orlando van Palermo ontvangen dan een award.

Kinderen uit mijnen halen

De Kramer krijgt de prijs als blijk van waardering voor zijn innovatieve manier van hulpverlening en toegewijde inzet voor minderbedeelden in binnen- en buitenland. De tv-presentator zette zich onder meer in Sierra Leone, door de Verenigde Naties sinds 2007 uitgeroepen tot de ’ellendigste plek op aarde’, in om kinderen uit de mijnen te halen.

"We zijn op de meest kwetsbare plekken met de meest ongelukkige kinderen ter wereld om hun een toekomst te bieden"

Samen met Hugo Borst zette hij daarvoor de Sunday Foundation op die hulp biedt op de vergeten plekken op aarde. „Het mooie en bijzondere is dat ze gezien hebben wat er is gedaan diep in de jungle, waar geen asfalt ligt. Waar kinderen niet naar school gingen, maar werkten in de mijnen of in de prostitutie. Wij hebben hen geholpen en naar school gestuurd. Ook zijn wij een project met microkrediet voor oorlogs- en ebolaweduwen begonnen. We zijn op de meest kwetsbare plekken met de meest ongelukkige kinderen ter wereld om hun een toekomst te bieden”, vertelt De Kramer, die geheel belangeloos de hele wereld over reist om de allerarmsten te helpen.

Positieve instelling voorbeeld

De Four Freedoms Award roemt zijn moed. „Zijn hulp was niet altijd zonder risico en ging soms zelfs gepaard met gevaar voor eigen leven. Dit heeft hem echter nooit tegengehouden. Zijn positieve instelling en medemenselijkheid zijn een voorbeeld voor velen in een wereld waarin het individualisme lijkt te floreren.”

De Kramer wordt er verlegen van. „Ik sta in hetzelfde rijtje als mensen die op wereldniveau het verschil hebben gemaakt. Daar moet ik wel van blozen. Deze belangrijke internationale prijs draag ik dan ook op aan alle vrijwilligers. Zonder hen zou de wereld niet draaien. Zij zetten zich belangeloos in voor de medemens en ik heb onwijs respect voor hen.”