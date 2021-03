DOSSIER: Ridouan Taghi maandag voor de rechter

17 oktober 2015: Jacht op moordservice op wielen

Laten we het eens omdraaien, denkt justitie in het voorjaar van 2015. Waar in de strijd tegen de liquidatiegolf vooral gerechercheerd wordt nadat de moord is gepleegd, begint de politie nu eens bij de voorbereiding van een afrekening. Dat levert een onthullend beeld op van de werkwijze van een mogelijk moordcommando; een groep mensen die razendsnelle bolides leek te prepareren voor liquidaties en een enorm wapenarsenaal bezat. Justitie denkt dat door arrestaties meerdere afrekeningen zijn voorkomen.

9 september 2016: Uitzendbureau van de onderwereld

In de rechtbank van Amsterdam dient een voorbereidende zitting rond de ’moordservice’ uit Utrecht en omgeving. Negen verdachten die volgens het OM koelbloedig afrekeningen voorbereidden en mogelijk zelfs uitvoerden. Maar de grote vraag is: wie is de leider van dit uitzendbureau van de onderwereld? De gevreesde Taghi, een man die net als Holleeder ’De Neus’ wordt genoemd, zou dit moordcommando leiden.

7 april 2018: de tentakels van de Mocro-maffia

Met de weerzinwekkende moord op de broer van kroongetuige Nabil B. staat de Mocro-maffia in één klap in het brandpunt van de belangstelling. Heel Nederland walgt inmiddels van het haast sadistische gemak waarmee een groep criminelen al meer dan dertig deels onschuldige burgers liquideerde.

De tentakels van de Mocro-maffia reiken ver en omstrengelen tot grote bezorgdheid van opsporingsinstanties ook andere omstreden netwerken, zoals de Surinaamse afdeling van motorclub No Surrender.

18 juni 2018: Wereldwijde klopjacht op topgangster Taghi

Met ongekende inzet speurt de recherche naar een van de meest gevreesde criminele kopstukken van dit moment. Ridouan Taghi (41) uit Vianen is volgens het Openbaar Ministerie (OM) de meedogenloze leider van een wereldwijd opererend drugskartel dat Europa overspoelt met cocaïne en achter vele liquidaties zit. Wie is deze Taghi en waar houdt hij zich mogelijk schuil?

26 juni 2018: Aanslag op gebouw De Telegraaf

In de zomer van 2018 wordt er een aanslag gepleegd op het gebouw van De Telegraaf. Op de bewuste dinsdagochtend rijdt een busje in op de pui van het redactiegebouw aan De Basisweg. Daarbij vallen geen gewonden, maar al snel wordt duidelijk dat het gaat om een aanslag, vermoedelijk bedoeld als poging tot intimidatie.

De dag na de aanslag komt de krant gewoon weer uit. „Wij zwijgen nooit!”, zo vat de voorpagina het gevoel op de redactie samen. „Het grove geweld moet kennelijk een boodschap zijn om ons te laten zwijgen. Dat gaat niet gebeuren.”

10 januari 2019: Taghi gelinkt aan 12 moorden

’Mocro-maffia’-kroongetuige Nabil B. heeft over zeker twaalf moorden en pogingen daartoe verklaringen afgelegd bij het Openbaar Ministerie. Volgens B. zat de organisatie van de gezochte topcriminelen Ridouan Taghi en Saïd Razzouki achter de meeste moorden De impact van de verklaringen van de kroongetuige is enorm. B. wrijft Taghi zeker twaalf moorden aan, maar betaalt tegelijkertijd een hoge prijs. B.’s broer wordt vermoord en zijn overige familie leeft in doodsangst. Justitie worstelt met de gevolgen.

B. (31) heeft onder meer uitvoerig verklaard over de rol van Taghi en zijn eveneens voortvluchtige ’adjudant’ Saïd Razzouki bij de moorden op de criminelen Samir Erraghib (2016) en Ranko Skekic (2016), de ’vergismoord’ op Hakim Changachi (2017) en de poging om de crimineel Khalid M. in 2017 om te leggen.

24 juli 2019: Ondergedoken in Dubai

In juli 2019 meldt De Telegraaf dat Taghi zich schuilhoudt in Dubai. Politie en justitie zijn er na een jacht van anderhalf jaar op de meest gezochte crimineel van Nederland van overtuigd dat het net zich rond hem aan het sluiten is.

18 september 2019: Advocaat Derk Wiersum vermoord

Nederland is diep geschokt door een narco-terreuraanslag, die het leven kost aan de advocaat van de kroongetuige in het strafproces tegen Ridouan Taghi. Derk Wiersum wordt neergeschoten als hij ’ s ochtends zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert verlaat.

’Een aanval op de rechtstaat’ noemen advocaten, rechters en officieren van justitie de wrede moord.

12 november 2019: ’Moordcommando’ volgde Wiersum

De vermoorde advocaat Derk Wiersum werd al weken voor zijn dood door een ’moordcommando’ in de gaten gehouden. Niet alleen de straat in Amsterdam-Buitenveldert waar Wiersum woonde werd geobserveerd, maar ook het huis waar hij met zijn gezin leefde.

Daarbij werden naast de schutter meerdere criminele observanten en voertuigen ingezet. Dat blijkt volgens de politie uit het veelomvattende onderzoek naar de moord op Wiersum. De recherche gaat ervan uit dat een witte Opel Combo, die in Almere is aangetroffen, op de ochtend van de moord als eerste vluchtauto heeft gefungeerd.

16 december 2019: Taghi opgepakt

Op 16 december 2019 wordt Taghi midden in de nacht van zijn bed gelicht door de plaatselijke politiediensten van Dubai, in nauwe samenwerking met de Nederlandse politie en het Openbaar Ministerie. De arrestatie verloopt volgens de politie rustig.

Het Openbaar Ministerie is blij en opgelucht. Er is daarmee een gevoelige klap toegebracht aan de internationale criminele organisatie waarvan hij als kopstuk wordt gezien, zegt landelijk hoofdofficier Fred Westerbeke. Het onderzoek naar de organisatie gaat verder. De handlanger van Taghi, Saïd Razzouki, is dan nog op de vlucht.

7 februari 2020: Kopstuk Mocro-maffia Razzouki opgepakt

Lange tijd stonden ze gebroederlijk naast elkaar op de Nationale Opsporingslijst: Ridouan Taghi en Saïd Razzouki. Samen goed voor 200.000 euro tipgeld. Na de arrestatie van Taghi wordt op 7 februari 2020 ook Razzouki opgepakt. Het voortvluchtige ’Mocro-maffia’ kopstuk (47) wordt door een speciale eenheid van de politie gearresteerd in Medellin, Colombia. Hij raakt bij de arrestatie gewond omdat hij door een raam probeert te ontsnappen.

Over Razzouki is veel minder bekend dan over ’Kleine’ oftewel Taghi.

27 februari 2020: Taghi was getipt over politie-operatie

Taghi blijkt eind oktober 2018 op de hoogte te zijn gebracht van een grote, aanstaande operatie van de politie. Vermoedelijk gaat het om de massale actie tegen motorbende Caloh Wagoh in november van dat jaar. Dat blijkt uit vertrouwelijke stukken uit het liquidatieproces Marengo.

De recherche heeft een analyse laten uitvoeren van zogenoemde SkyChats, die waren aangetroffen op gegevensdragers van de van meerdere liquidaties verdachte Caloh Wagoh-leider Delano R. Op 23 oktober 2018 is er een gesprek tussen iemand die chat onder de naam ’Impresiv’ (volgens de politie een codenaam voor Taghi) en een ander persoon. „Hoor we krijgen binnenkort invallen. Dus bereid me erop voor”, schrijft de laatste aan Taghi. Die antwoordt daarop: „Ja klopt. Gaan veel invallen komen.”

10 augustus 2020: De paniekvlucht van Taghi

Nieuwe stukken die zijn toegevoegd aan het liquidatieproces Marengo rond Ridouan Taghi bevatten onthullende, onderschepte telefoonberichten over de vlucht van Taghi in augustus 2015. Een ’moordbende’ die hij volgens justitie leidde wordt dan opgerold en de gangster duikt in allerijl onder.

’Ik weet niet of ik jullie nog ooit zal zien, daar denk ik iedere seconde aan’. Het is een tekstbericht dat de dan 37-jarige Ridouan Taghi met een encryptietelefoon op 12 augustus 2015 naar zijn vriendin Saida stuurt. ’Liefie, ga nu jetski op en na boot. Laat je weten als ik op boot ben’, schrijft hij later. Om 15.35 uur: ’Ben span!’. Volgens de recherche staat Span voor Spanje. Om 17.23 uur schrijft hij: ’Ja, zee strand eruit gesprongen. Stond al iemand met motor klaar. Na ze huis gedoucht en weer andere mensen hebben me opgehaald’.

19 augustus 2020: Met dit paspoort kwam Taghi Dubai in

Mouhsin L. Onder deze naam kwam de topcrimineel Ridouan Taghi in 2016 de Verenigde Emiraten binnen, waar hij uiteindelijk in december in Dubai wordt gepakt. Het paspoort is echt en de man aan wie het officieel zou toebehoren ook.

Mouhsin L. is een nu 43-jarige man, die in ieder geval in 2016 in Utrecht woonde. Op het paspoort dat is afgegeven op 10 februari 2014 en geldig was tot februari 2019, prijkt de foto van een jonge Ridouan. ’Het paspoort is echt en niet vervalst’, zo staat in een analyse van de politie.

4 december 2020: Advocaten kroongetuige op dodenlijst

Na de schokkende aanslag op advocaat Derk Wiersum, staan opnieuw twee advocaten van kroongetuige Nabil B. in de vuurlinie van de onderwereld. Raadsmannen Peter Schouten en Onno de Jong hebben te horen gekregen dat hun levens ernstig gevaar lopen.

Weer is het raak in het grote liquidatieproces Marengo rond de ’moordbende’ van de in december in Dubai opgepakte Ridouan Taghi. De strafpleiters Onno de Jong en Peter Schouten wisten dat hun klus niet zonder gevaar was, maar nu zijn ze dan ook echt gewaarschuwd. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid staan ze op een dodenlijst. Ook misdaadverslaggever Peter R. de Vries loopt ernstig gevaar.

2 januari 2021: Advocaten kroongetuige: ’We kunnen geen kant op’

Hoe kwamen de zwaarbeveiligde advocaten Onno de Jong en Peter Schouten op de dodenlijst terecht en – belangrijker – raken ze ooit nog van die lijst af? Ze praten erover in een exclusief interview.

25 januari 2021: Dit besprak Taghi tijdens verhoren

De ’vergisliquidatie’ van Hakim Changachi op 12 januari 2017 in Utrecht luidt de val in van Ridouan Taghi en zijn door justitie als ’moordmachine’ omschreven organisatie. Handlanger Nabil B. keert zich tegen ’Kleine’ en wordt kroongetuige. In oktober 2020 wordt Taghi hierover door de recherche verhoord.

Het is iets na half tien op 22 oktober 2020 als Ridouan Taghi, dan 42 jaar, de verhoorruimte in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught betreedt. Tien maanden en zes dagen na zijn spectaculaire arrestatie in Dubai schuift hij aan voor verhoorsessies in de zaak-Roos & Doorn, over een liquidatie en een poging daartoe op een andere man. De Telegraaf schrijft een exclusief verslag over het verhoor:

12 maart 2021: Marengo-proces in teken berichten

Tien dagen voordat de inhoudelijke behandeling van het mega-liquidatieproces Marengo begint, leveren de advocaten van de 17 verdachten forse kritiek op de mogelijkheden die ze hebben om de verdediging goed voor te bereiden. Volgens hen staat het recht op een eerlijk proces op de tocht.

Een belangrijk deel van het bewijs bestaat uit bijna 900.000 berichten die afkomstig zijn van zogenoemde ’Pretty Good Privacy’-telefoons voor versleuteld berichtenverkeer. Jarenlang denken criminelen daarmee onbespied te kunnen communiceren, totdat het Nederlands Forensisch Instituut erin slaagt om de berichten te ontsleutelen.