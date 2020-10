Man verdrinkt op verjaardag terwijl familie surprise party plant

Ⓒ ANP/ HH

BODRUM - De 64-jarige John Alan Rae vierde dinsdag zijn verjaardag met zijn familie in Turkije. Terwijl hij ging zwemmen, waren zijn familieleden druk met het regelen van een surprise party. Maar Rae kreeg vermoedelijk een hartstilstand in het water en overleed korte tijd later in het ziekenhuis.