Deal politiebonden met minister: salarisverhoging agenten tot 10%, einde aan acties

De salarissen van het politiepersoneel gaan tot en met 30 juni 2024 met gemiddeld 9,5 procent verhoogd worden. Met terugwerkende kracht, vanaf 1 januari 2022, wordt het salaris van alle medewerkers met honderd euro verhoogd. De lagere salarisschalen krijgen een wat hogere loonsverhoging van ruim tien procent in 2,5 jaar tijd. De middel-salarissenschalen krijgen 9,5 procent en voor personeel in de hogere schalen stijgt het loon met ongeveer 8,5 procent.

„Per 1 juli 2022 volgt een salarisverhoging van 2 procent, per 1 januari 2023 een salarisverhoging van 3 procent en per 1 januari 2024 een salarisverhoging van nog eens 2 procent. Bovenop deze salarisverhogingen ontvangen uitvoerende politiemedewerkers (tot en met schaal 9) in de jaren 2022, 2023 en 2024 een tijdelijke financiële tegemoetkoming voor de verzwarende werkomstandigheden, waaronder het draaien van extra onregelmatige diensten, als gevolg van de onderbezetting van het korps. Deze tegemoetkoming kan oplopen tot een bedrag van € 2.500 per jaar”, legt Maarten Brink, coördinator van de politieacties, uit.

In de nieuwe cao zijn verder afspraken gemaakt over vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Anders werken en mobiliteit, capaciteit en inzetbaarheid en loopbaanperspectief. „Partijen zijn tevreden met het onderhandelaarsakkoord. Dit doet recht aan alle mensen die bij de politie werken en ook aan het extra zware werk van executieve politiemensen in een onzekere tijd”, aldus Brink

Het voorstel wordt 9 mei met een ’positief advies’ aan de leden van de politiebonden NPB, ACP, ANPV en Equipe voorgelegd. „De politieacties worden, vanwege het bereiken van een onderhandelaarsakkoord, met ingang van vandaag opgeschort”, zegt Maarten Brink, coördinator van de politieacties.