’Verkrachting Nederlandse vrouw in India moest doofpot in’

Dat melden media in India vrijdag op basis van politie-informatie. De getroffen vrouw lijkt zich niet bij de Nederlandse ambassade te hebben gemeld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten niet bekend te zijn met de zaak. „Er is in ieder geval geen hulpvraag binnengekomen”, zegt een woordvoerder.

Onze landgenote zou zijn verkracht in Jaipur, de hoofdstad van de noordelijke deelstaat Rajasthan die bekendstaat om zijn roze gebouwen. Het zedenmisdrijf vond volgens de vrouw plaats in een hotel in de stad.

Toeristische trip

De Nederlandse was volgens diverse media met haar familie in een reisgezelschap naar India gekomen. De groep kwam aan op Delhi enkele dagen geleden en had een toeristische trip naar Jaipur gemaakt. Ze verbleef met haar familie en de rest van het gezelschap in het hotel, waar ze in de avond via de receptie een ayurvedische massage bestelde.

Dat is een van oorsprong Indiase vorm van massage door een gespecialiseerde therapeut die – vaak door middel van warme kruidenolie – de bloedcirculatie stimuleert, afvalstoffen afvoert en spieren en gewrichten soepeler maakt.

Aangifte

Maar in plaats van met de olie aan de gang te gaan, zou de therapeut zich aan de vrouw hebben vergrepen. Tijdens de massage raakte hij haar intieme delen aan, waarna het na protesten van de vrouw uit de hand liep. De therapeut vroeg haar nog of ze aan niemand wilde vertellen wat er was gebeurd, zo meldt de Times of India.

Sterker, de persoonlijke gids en andere verantwoordelijken van de reisorganisatie deden er alles aan om aangifte te voorkomen, schrijft het Indiase medium Bhaskar dat zaterdag meer details uit het politiedossier heeft. Deze personen probeerden de vrouw ervan te overtuigen dat de handelingen deel uitmaakten van de massage en dat er niets aan de hand was.

Doofpot

Het slachtoffer informeerde daarop de andere leden van het reisgezelschap, waarna ze alsnog besloten naar de politie te stappen. De zus van de vrouw was ook gemasseerd, maar lijkt niet hetzelfde te zijn overkomen. De politie doet inmiddels ook onderzoek naar de pogingen het misbruik in de doofpot te stoppen.

De Nederlandse deed donderdagavond aangifte op het politiebureau van de wijk Sindhi Camp. Agenten kwamen vervolgens snel in actie en pakten binnen vier uur een verdachte op.

De vermeende verkrachter is een inwoner van de deelstaat Kerala, die zo’n 2300 kilometer zuidelijker ligt. Hij werkt als massageserviceprovider in de wijk Khatipura in Jaipur, en werd betrapt toen hij na zijn vlucht uit het hotel probeerde naar het zuiden van India te ontsnappen.

Officier Richa Tomar vertelde media in het Aziatische land dat de politie de verdachte heeft vastgezet en hem ondervraagt. De Nederlandse is medisch onderzocht, het onderzoek is nog in volle gang.