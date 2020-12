Waar is de urn van oma Bep?

„Waarom? Wie heeft het gedaan? Waar is ze?”, zo verwoordt kleindochter Rebecca de vragen die leven in de familie.

Bep overleed twaalf jaar geleden, maar nog regelmatig bezoeken kleindochters Rebecca en Kelly de plek waar de urn staat. „Dit is eigenlijk een veilige haven. Op het moment dat we het even nodig hebben of even ons ding kwijt willen, dan is oma hier. Maar nu op het moment niet meer”, zo vertelt Kelly aan L1.

De twee vrouwen plaatsten een oproep op Facebook in de hoop de urn terug te krijgen. „We hoeven niet precies te weten wie het is geweest en waarom het is geweest, het enige dat we willen is dat oma terugkomt.”

De familie gaat dinsdag aangifte doen. „Het enige wat we nu kunnen doen is de plantsoenendienst de opdracht geven extra op te letten of we een urn ergens zien liggen”, zo laat een woordvoerder van Dela, waar het crematorium onder valt, weten.