NS: iedereen kan op zijn bestemming komen

Volgens de NS rijden de treinen inmiddels op steeds meer trajecten. ,,Voor sommige reizigers betekent dit langere reistijd, extra overstappen of omreizen. Vannacht rijden we bussen in plaats van nachtnet-treinen”, aldus de vervoersorganisatie.

Eerder op de avond werd duidelijk dat op enkele trajecten nog geen treinverkeer mogelijk was, zoals tussen Eindhoven en Weert, Tilburg en Vught en Leiden en Hoofddorp.

Ook volgens een woordvoerder van ProRail kunnen de meeste mensen donderdagavond nog thuiskomen: ,,Alle aannemers hebben hard gewerkt aan het spoor. Zeker zeventig bomen zijn verwijderd en rond de veertig bovenleidingen zijn gerepareerd. Het is nu aan de vervoerder wanneer de treinen daadwerkelijk kunnen gaan rijden’’.

Vele reizigers waren donderdag gestrand op stations:

Amsterdam Centraal: ’Er gaat een trein!’

UPDATE 18.39 uur - Voor de honderden reizigers die met de moed der wanhoop op Amsterdam Centraal station staan, heeft de NS weinig goed nieuws. „Rotterdam? Nee, dat wordt hem niet.”

In de hal van het station ziet onze verslaggever Koen Nederhof dat mensen zich verdringen bij de beeldschermen met daarop vertrekkende treinen. Gaat er misschien toch iets in hun richting? Maar de rode lettertjes boren alle hoop de grond in. ’Rijdt niet, rijdt niet, rijdt niet’. Het is een monotone gewaarwording. Door de zware storm raakten spoor en bovenleiding op tientallen plaatsen beschadigd. Reden voor ProRail en de NS om al het treinverkeer stil te leggen, tot zeker is dat rijden veilig is.

Onderwijl zitten de bussen bomvol. In een lijndienst naar Edam en Hoorn past werkelijk niemand meer bij en ook andere streekbussen zijn afgeladen. Maar zie maar eens naar pakweg Enschede te komen, of Tilburg. Een enkeling is tot nader order in de restaurantjes gaan zitten op het station, met een biertje en een boekje. Bankjes in de hallen zijn allemaal bezet. Een enkeling belt met een ontmoedigde blik naar huis. „Er rijdt helemaal niks.”

In de stationshal veert toch ineens een menigte op. Er gaat een trein! Naar Utrecht en Veenendaal. Een massa mensen rent door de stationshal naar de dubbeldekker, die gereed staat. Al snel zit de trein tjokvol. „Ach, ik moet naar Zwolle. Maar zo ben ik in ieder geval iets dichter bij huis”, lacht een man, terwijl de treindeuren nog open staan. Een tweede man valt bij: „er rijdt ten minste iets. Al staan we nog stil he, en je weet nooit hoe ver je komt.”

Rotterdam Centraal: ’Applaus’

UPDATE 18.12 uur: „Ik zit nu, tegen alle verwachting in, in een rijdende trein”, laat verslaggever Marieke Mager verrast weten. „Dat ging heel plotseling. Op de borden stond niets weergegeven en opeens stond daar dan toch een trein richting Amsterdam. Op het moment dat de trein daadwerkelijk vertrok, ging er een klein applaus gecombineerd met gejoel door de coupé heen.”

Niet veel later blijkt dat de trein toch niet naar Amsterdam rijdt. „We gaan niet verder dan Leiden. Iets te vroeg gejuicht...”

Het was niet heel chaotisch op het station. „Mensen hadden ook wel vrede met het feit dat het onmacht was. Wel meerdere keren verbazing gehoord toen doordrong dat er ook geen bussen reden en er ook geen alternatief was.” Veel mensen regelen zelf een oplossing door zich te laten ophalen door een bekende. Ook werden door vreemden een plekje in een auto aangeboden.”

Utrecht Centraal: gratis koffie

UPDATE 19.25 uur: Op Utrecht Centraal werd het tussen 17.00 en 18.00 steeds drukker, meldt verslaggever Arnout Westerbeek vanaf dat station. „Wc’s zijn gratis, net als koffie en thee. Daar maken reizigers dan ook dankbaar gebruik van.”

Iets voor zessen beginnen er mondjesmaat treinen te rijden. „Er gaan sprinters naar Geldermalsen en Leiden. Die laatste zag ik zojuist vertrekken - die zat echt tjokvol.” Rond 19.00 uur gaat er als het goed is een trein naar Baarn. „De trein naar Schiphol werd ineens toch geannuleerd, die gaat dus later. Er vertrekt nu wel weer iets naar Den Helder...”

Al die mensen op een kluitje - daar zijn zakkenrollers gek op... Die proberen dan ook hun slag te slaan op in elk geval het station in Utrecht.

Via de hashtag #StormPoolen vinden mensen elkaar op Twitter om auroritjes te delen. „Je ziet mensen zich aan elkaar voorstellen en samen vertrekken. Leuk om te zien.”

Enorme drukte op Utrecht CS. Ⓒ ANP

Het treinverkeer in heel Nederland is vanwege de zware storm van vandaag gestaakt. Ⓒ GinoPress B.V.

Door de storm waren ook treinen, machinisten en conducteurs gestrand. Dat had ook gevolgen bij het opnieuw opstarten van het treinverkeer.

De NS legde donderdagochtend alle treinverkeer stil vanwege de zware storm. Door de storm kwamen veel bomen en andere voorwerpen op het spoor en op treinen terecht. Ook veel regionaal treinverkeer werd stilgelegd. Alleen in Groningen, Friesland en Limburg mochten de regionale treinen blijven rijden.