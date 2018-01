Stormweer zorgt ook voor overlast in België

In de haven van Gent is het scheepvaartverkeer stilgelegd, wat gevolgen heeft voor ongeveer tien schepen. De Zelzate-brug over het Kanaal tussen Gent en Terneuzen blijft voorlopig dicht. Auto’s kunnen er gewoon overheen.

Parken gesloten

In diverse steden, waaronder Brussel en Antwerpen, zijn parken en begraafplaatsen uit voorzorg gesloten voor het publiek, vanwege het risico op vallende takken. In Antwerpen is een aantal huizen ontruimd nadat een omgevallen boom schade aan een gasleiding had aangericht.

Tot nu toe zijn windsnelheden van rond de 100 kilometer per uur gemeten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een noodnummer geopend om schade of wateroverlast te melden.