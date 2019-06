Verdachte doodsteken Duitse studente herinnert zich weinig

De steekpartij vond in alle vroegte plaats in de Hoofdstraat in Emmen. Ⓒ AS MEdia

Assen - De 20-jarige Michael N. die ervan wordt verdacht dat hij in Emmen een 20-jarige Duitse studente in haar appartement heeft gedood, blijft vaag over wat in de ochtend van 3 september vorig jaar gebeurde. De Italiaanse student N. deelde een woning met het slachtoffer. Hij herinnert zich weinig en verklaart donderdag in de rechtbank in Assen slechts mondjesmaat.