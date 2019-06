34 vinkjes, verstopt in plastic haarrollers, ontdekt door douane VS

Francis Gurahoo had de vogeltjes verstopt in zijn handbagage toen hij door de douane werd gecontroleerd.

De 39-jarige Zuid-Amerikaan was van plan de vogels te verkopen. In de New Yorkse wijken Brooklyn en Queens worden vogelzang-wedstrijden gehouden. De vogeltjes zouden per stuk zo’n 2650 euro op moeten leveren, in totaal hadden de vogeltjes een waarde van meer dan 90.000 euro.

Vinkjes uit Guyana hebben – naar het schijnt – een betere zangstem hebben dan hun Amerikaanse soortgenoten. De waarde van een vogel kan stijgen tot wel 4500 euro, als het dier goed zingt.

De Amerikaanse douane maakte bekend dat het in 2018 zo’n tweehonderd vinkjes in beslag heeft genomen op vliegvelden in de Verenigde Staten.