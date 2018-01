Wind boven zee afgenomen, storm op het land

In de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Flevoland, Gelderland, Overijssel en het IJsselmeergebied is code rood van kracht met windstoten tot wel 130 km per uur en lokaal 140 km.

In de overige gebieden geldt code oranje met een windkracht van 100-120 km per uur. In de tweede helft van de middag neemt de wind sterk af.