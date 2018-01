Buitenattracties Efteling dicht wegens storm

Het attractiepark is donderdag wel gewoon geopend, „maar daarmee is alles gezegd”, zegt een woordvoerder van de Efteling. „We verwachten weinig bezoekers, en raden mensen ook via sociale media aan te overwegen een andere dag te komen.”

Afhankelijk van hoe het weer zich ontwikkelt, is het mogelijk dat sommige buitenattracties later op de dag wel nog opengaan. In Brabant is vanwege de harde wind code oranje van kracht. Eerder deze maand besloot de Efteling ook vanwege de harde wind de buitenachtbanen stil te leggen. Toen was door het KNMI code geel afgegeven.