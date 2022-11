Toch meer steun voor tuinders

Dat melden ingewijden aan De Telegraaf. In de oorspronkelijke steunplannen konden mkb’ers in de landbouwsector, zoals de glastuinbouw, maximaal 62.000 euro steun krijgen. Vanwege Europese regels was het niet toegestaan meer aan die sector te geven, terwijl andere ondernemers tot 160.000 euro steun konden krijgen. Dat verschil wordt nu opgeheven.

Daarnaast wordt er ook nog gesleuteld aan de voorwaarden voor de steun. Die zou nu alleen beschikbaar zijn voor bedrijven die 12,5 procent van de omzet kwijt zijn aan hun energiekosten, volgens ondernemers een te hoge drempel. In Den Haag is daarom nu opnieuw gerekend en het percentage gaat volgens bronnen naar beneden, al is nog onduidelijk naar welk getal precies..