Gewonden door geweld campus Wageningen

Ⓒ ANP XTRA

WAGENINGEN - Op de campus van Wageningen Universiteit en Researchcentrum WUR zijn donderdagmorgen twee mensen gewond geraakt bij een geweldsincident. Een gewonde is gestoken en naar het ziekenhuis gebracht. De ander is geslagen en kon ter plaatse worden behandeld, aldus de politie. Er is een verdachte aangehouden.