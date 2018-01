NAM: gaswinning halveren voor code groen

Om de veiligheid in Groningen te meten bestaat het Meet- en Regelprotocol. Dat kent drie niveaus: groen, oranje en rood. Na de recente beving bij Zeerijp gaf het SodM aan dat code rood was bereikt. „Er is daarom naar verwachting in ieder geval een flinke productievermindering nodig om terug te gaan naar een acceptabele veiligheidssituatie”, stelde het SodM.

’Aardbevingsdichtheid’

Een van de factoren die het SodM meet is de zogenoemde aardbevingsdichtheid. Die bedraagt nu nog 0,38 per vierkante kilometer per jaar. Om niveau groen te bereiken moet dat naar beneden, naar maximaal 0,25. Daarvoor is een daling van de gaswinning nodig van 50 procent, stelt de NAM in haar brief. Een woordvoerder laat weten dat de percentages zijn gebaseerd op tientallen onderzoeken, en dat ze nog kunnen veranderen. Een verlaging van 30 procent zou ook genoeg kunnen zijn om code groen te halen.

De NAM is er overigens niet over te spreken dat het SodM code groen nu als norm hanteert. Volgens de NAM zijn er diverse redenen, zoals de leveringszekerheid, om code geel of af en toe zelfs rode rood te accepteren. Code groen hanteren als veiligheidsnorm zegt volgens de NAM „weinig tot niets over de vraag of deze situatie qua veiligheid aanvaardbaar zou kunnen worden geacht.”

’Voor NAM onacceptabel’

„NAM vindt het dan ook onbegrijpelijk dat het waakzaamheidsniveau door SodM gebruikt lijkt te worden als nieuwe veiligheidsnorm”, vervolgt NAM-directeur Gerald Schotman in de brief. „Er is daardoor ook grote onduidelijkheid ontstaan aan welke eisen NAM dient te voldoen op het gebied van de veiligheid. Dat is voor NAM onacceptabel.”

Het SodM zou eigenlijk volgende week donderdag met een advies aan minister Eric Wiebes (Economische Zaken) komen. Dat wordt waarschijnlijk wat later, aldus een woordvoerder.

Milieudefensie: NAM toont ware gezicht

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) toont in haar meest recente brief over de aardbevingen in Groningen „haar ware gezicht en dat is niet fraai”. Dat zegt Milieudefensie in reactie op een brief van de NAM, eigendom van oliebedrijven Shell en ExxonMobil, aan het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

In de brief wordt voorgerekend dat de gaswinning moet worden gehalveerd om het door het SodM gewenste veiligheidsniveau te halen. „Het bedrijf weet kennelijk donders goed dat de productie vrijwel gehalveerd moet worden om de gevaren voor de Groningers te beperken”, aldus Milieudefensie. „Het is ’code rood’ voor de veiligheid van de Groningers, niet voor Shell en Exxon. Zelfs na alle ellende van de afgelopen jaren toont de NAM geen greintje empathie met de bevolking van Groningen. De rillingen lopen over je rug als je de brief leest.”