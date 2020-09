Christiane K. verdoofde en verstikte haar vijf kinderen

De vijf lichamen werden donderdag in hun woning in Solingen aangetroffen. De politie vond de kinderen levenloos in hun bed. „De ontbijtborden stonden nog op tafel. Bij alle vijf zijn tekenen van verstikking aangetroffen en aanwijzingen voor sedatie gevonden.” Een toxicologisch rapport moet aantonen welke middelen K. haar kinderen toediende. De politie gaat ervan uit dat de kinderen tussen woensdagmiddag en donderdagochtend 11 uur zijn omgebracht.

K. probeerde na de daad zelfmoord te plegen door voor een trein te springen. Ze ligt zwaargewond in het ziekenhuis. „Ze heeft de daad waarschijnlijk gepleegd in een staat van emotionele overbelasting”, aldus Marcel Maierhofer van Moordzaken. Ze liet in een sms aan haar moeder weten: ’Stuur de politie naar het huis, de kinderen zijn dood.’ De oma van de zes kinderen waarschuwde vervolgens de politie.

De vrouw zou haar oudste kind, de 11-jarige Marcel, donderdagochtend van school hebben gehaald. Ze reed naar Düsseldorf, waarna ze hem naar zijn oma in Mönchengladbach stuurde. De andere vijf kinderen waren toen al dood, aldus Bild. Terwijl zij het smsbericht aan haar moeder stuurde, zat Marcel in de trein op weg naar zijn oma. De politie heeft de jongen nog niet kunnen verhoren, maar hij heeft al wel met klasgenoten over het incident gesproken. Hij verblijft momenteel bij zijn oma.

Ⓒ ANP/ HH

K. heeft nog twintig minuten op het station van Düsseldorf gelopen waarna ze zichzelf voor de trein gooide. Volgens de politie liep ze „interne maar geen levensbedreigende verwondingen” op.

De zes kinderen van K. kwamen uit drie verschillende relaties. Timo (6), Sophie (3), Leonie (2) en Melina (1) hadden dezelfde vader. Luca (8) kwam uit een andere relatie. Van Marcel beviel K. kort na haar zestiende verjaardag.

De gemeente waar Solingen onder valt heeft laten weten dat het gezin bekend was bij jeugdzorg. „Op geen enkel moment waren er bevindingen over een mogelijk risico voor de kinderen.”

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn ’Zelfmoord? Praat erover’. Tel: 0900-0113 of www.113.nl