Gewonden door extreme storm

In Weurt werd een man geraakt door een rondvliegende dakpan. Meerdere ambulances en de traumahelikopter kwamen ter plaatse. De man is onder politiebegeleiding per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

In Veghel is een man ernstig gewond geraakt nadat een boom op zijn busje waaide. De man wordt naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft de boom van het busje gehaald en veilig aan de kant gelegd.

In Wageningen werd een fietser geraakt door een omvallende boom. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd.

Ⓒ MARTIJN VAN BIJNEN FPMB

Een bus is op de Waspikseweg in ’s Gravenmoer (Noord-Brabant) tegen een boom gereden. De chauffeur raakte ernstig gewond. Ook zijn vijf kinderen gewond geraakt. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Ⓒ News United / Rens Hulman

In Apeldoorn is een fietser gewond geraakt door weggewaaide delen van een gevel. Het is niet duidelijk hoe het slachtoffer eraan toe is.