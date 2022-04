LIVE | Verdachte doodsteken Dinant (14) heeft een obsessie voor messen: ’Ik heb nu geen mes’

Onze verslaggever Saskia Bellleman is bij de zaak aanwezig. Volg onderaan dit bericht haar live verslag.

Dinant Paré werd op zondag 6 juni rond 15.00 uur neergestoken bij de ingang van een supermarkt in het dorp. Hij werd liggend op de grond meerdere keren met een mes gestoken in onder meer zijn borst en rug, en ook geschopt. Hij overleed ter plekke.

Kort na het incident werd J. aangehouden. Er werd een groot mes gevonden met bloed van Paré en DNA van J. Volgens J. was Paré een willekeurig slachtoffer. Bij een inleidende rechtszitting in januari bekende hij. Bij de politie had hij altijd ontkend. „Ik herkende mijzelf eerst niet op de camerabeelden. Helaas ben ik dat wel.”

Bier, grillworst, zalm en sinaasappelen

J. wordt ook verdacht van een reeks vernielingen en diefstallen in het voorjaar van 2021. In die periode zat J. dertien keer op het politiebureau. „Het ging mentaal niet lekker met me”, aldus J. Hij was dakloos en sliep in een tentje in het Stadspark. J. gebruikte sterkedrank en drugs. Zijn ouders kwamen om de dag om eten te brengen of een wandeling te maken. Ook zorgden ze voor powerbanks, zodat J. zijn telefoon kon opladen. Hulpinstanties slaagden er niet in om hem te behandelen.

Na de scheiding van zijn ouders was hij tussen wal en schip geraakt, aldus J. Hij voelde zich een „middenpersoon.” „Ze waren allebei een gezin gestart”, zei hij over zijn ouders. J. was volgens hen suïcidaal en had een obsessie voor messen. J. zei in de rechtbank dat hij vaak een mes op zak had. Lachend:,,Ik heb nu geel mes.’’

Hij ontkent dat hij ook zelf steekwapens maakte, zoals de politie heeft geconstateerd. J. had het mes bij de supermarkt gestolen „om in zijn tent worst mee te snijden.”

Antenne

J. droeg in de zittingszaal handboeien en er was extra parketpolitie aanwezig, omdat J. een begeleider in de gevangenis met een afgebroken antenne stak, volgens het Openbaar Ministerie een poging tot moord of doodslag. De zaal zat vol publiek.

J. is psychisch onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Het OM gaat uit van moord of doodslag en komt later op de dag met de strafeis.