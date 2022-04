Man die Dinant (14) doodstak in Albert Heijn voor de rechter: opzet of psychose?

Onze verslaggever Saskia Bellleman is bij de zaak aanwezig. Volg onderaan dit bericht haar live verslag.

Dinant deed boodschappen met zijn ouders in de Albert Heijn toen hij uit het niets door J. bij de ingang werd aangevallen met een mes. De tiener werd geraakt in zijn borst en rug. Hij overleed ter plaatse. Uit het eerste politie-onderzoek blijkt dat J. en het slachtoffer elkaar niet kenden. Het OM gaat uit van moord. De verdachte zit in voorarrest.

De moord bij de supermarkt is volledig vastgelegd op film, ook wat daaraan vooraf ging. In eerste instantie ontkende J. de man te zijn die op de beelden te zien was, later gaf hij toch toe. Hij beweert dat hij in een psychose verkeerde.

Bier, grillworst, zalm en sinaasappelen

J. had een week na de moord terecht moeten staan bij de politierechter voor een reeks vernielingen en diefstallen in het voorjaar. Hij heeft onder meer auto’s vernield en ruiten ingegooid.

Ook heeft hij uit de Albert Heijn en het Kruidvat een hoop levensmiddelen gestolen: bier, grillworst, zalm, sinaasappelen, parfum en een usb-lader gestolen. Daarnaast zou J. zich niet hebben gehouden aan een toegangsverbod voor een twee filialen van Albert Heijn en de kledingzaak Primark.