Verdachte doodsteken Dinant (14) was boos en depressief: ’Ik wilde iemand zien vallen’

Door Saskia Belleman Kopieer naar clipboard

Bart J. en Suzan Özsaran. Ⓒ Petra Urban.

GRONINGEN - Hij was boos, gefrustreerd en zo depressief dat hij „iemand wilde zien vallen.” Eigenlijk wilde hij zelfmoord plegen, maar de 24-jarige Bart J. stak op 6 juni van het vorig jaar de 14-jarige Dinant Paré dood in de Albert Heijn in Hoogkerk.