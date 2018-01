Perfecte zuurkooltaart

Vet de springvorm in en bekleed hem met bladerdeeg. Hou wat bladerdeeg achter voor de garnering met reepjes. Verhit de boter en fruit de ui en pers de knoflook en voeg toe. Voeg daarna de champignons toe en de zuurkool waar het meeste vocht uit is (geknepen).

In een andere pan het gehakt rul bakken, samen met de kerrie en koriander. Daarna alles in één pan samenvoegen met het blikje tomatenpuree en op smaak brengen met zout en peper. Het geheel iets laten afkoelen.

In een kom de eieren en zure room loskloppen en dit door het zuurkoolmengel scheppen. Verdeel de vulling over de beklede springvorm en garneer met reepjes bladerdeeg. In het midden van een voorverwarmde oven (200 graden) plaatsen en na 50 minuten kun je aan tafel.

Eet smakelijk! Hartelijke groet, Tineke Wilkens”

Wat een perfect recept. Mijn dank is groot!!! En dit vraagt om een Palm in het glas.

Nodig voor 4 personen:

• 1 pakje bladerdeeg, ontdooid

• 2 flinke uien, gesnipperd

• 1 à 2 teentjes knoflook

• 250 gram champignons, in vieren gesneden

• 20 gram boter

• 500 gram zuurkool

• 700 gram gehakt

• 1 eetl kerriepoeder

• 1 eetl korianderpoeder/ketoembar

• 1 klein blikje tomatenpuree

• 3 eieren

• klein bekertje zure room

• peper en zout

