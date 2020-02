Julian Assange aanwezig bij zitting rechtbank in Londen

In een blauwgrijs pak en gladgeschoren bevestigde Assange zijn naam en leeftijd. Tot voor kort ging Assange met een baard door het leven. Bij eerdere hoorzittingen was hij aanwezig via een videoverbinding vanuit de gevangenis.

De advocaat die de Verenigde Staten vertegenwoordigt bij de uitleveringszitting zei dat Assange wordt gezocht voor misdaden die het leven van mensen in gevaar hebben gebracht en dat journalistiek geen excuus is voor criminaliteit. Volgens James Lewis heeft Assange samengewerkt met Chelsea Manning om computers van het ministerie van Defensie te hacken.

Lewis zei ook dat Assange niet-bewerkt materiaal had verspreid dat het leven van bronnen in gevaar heeft gebracht. „Daarbij heeft Assange namen geïdentificeerd van informanten, journalisten, dissidenten en anderen in Irak en Afghanistan die de VS en hun bondgenoten hadden geholpen”, aldus advocaat Lewis.