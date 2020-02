Julian Assange verschijnt in Londen voor rechter

Ⓒ AFP

LONDEN - WikiLeaks-oprichter Julian Assange verschijnt maandag in Londen voor de rechter. Die zal zich in een hoorzitting buigen over een mogelijke uitlevering van de klokkenluider aan de VS, iets wat Assange probeert te voorkomen. De Amerikanen beschuldigen de geboren Australiër ervan geheimen van het Amerikaanse ministerie van Defensie te hebben gestolen en verspreid.