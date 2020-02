VS: Assange gevaar voor mensen die hun leven riskeerden

Lewis zei dat Assange niet-bewerkt materiaal had verspreid dat het leven van bronnen in gevaar heeft gebracht. „Daarbij heeft Assange namen geïdentificeerd van informanten, journalisten, dissidenten en anderen in Irak en Afghanistan die de VS en hun bondgenoten hadden geholpen”, aldus de advocaat. Dat heeft niets met persvrijheid te maken, concludeerde hij.

Assange verscheen maandag in persoon voor de Britse rechtbank bij een eerste hoorzitting over zijn mogelijke uitlevering. Volgens de Amerikanen heeft de in Australië geboren voormalige voorman van de klokkenluiderssite geheimen van het Amerikaanse ministerie van Defensie gestolen en verspreid.

Criminaliseren van activiteiten die cruciaal zijn voor onderzoeksjournalisten

Assanges advocaat Jennifer Robinson wierp tegen dat zijn zaak kan leiden tot het criminaliseren van activiteiten die cruciaal zijn voor onderzoeksjournalisten. Zijn werk heeft een ongekend licht geworpen op de manier hoe de Verenigde Staten hun oorlogen voerden in Irak en Afghanistan, betoogde ze.

De 48-jarige Assange zit in Londen een celstraf uit omdat hij eerder de voorwaarden van zijn borgtocht heeft geschonden. Hij dook in 2012 onder in de ambassade van Ecuador om uitlevering aan Zweden te voorkomen. Daar werd hij verdacht van seksueel wangedrag. Ecuador wees Assange na zeven jaar de deur, waarna de Britse autoriteiten hem arresteerden.

De hoorzittingen worden gesplitst in twee delen. De tweede, drie weken durende, hoorzitting begint op 18 mei.