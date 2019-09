Iran kleurt blauw voor brandende jongedame

Iraanse vrouwen wonen stiekem een voetbaltraining bij en maken selfies. Ⓒ BSR Agency

TEHERAN - Blauw is de kleur die Iran overneemt. Sociale media staan vol steunbetuigingen en blauwe spreuken sinds de dood van het ’Het Blauwe Meisje’. De 29-jarige Sahar Khodayari stak zichzelf deze week in brand omdat zij vervolgd zou worden voor haar poging om – verkleed als man – een voetbalwedstrijd van haar favoriete, in het blauw uitgeruste team bij te wonen.