Kabinet stelt ’trucktol’ vast op gemiddeld 15 cent per kilometer

Demissionair minister Barbara Visser (Infrastructuur en Waterstaat) denkt dat met het invoeren van de ’trucktol’ vrachtwagens verduurzaamd kunnen worden. De bedoeling is dat de netto-opbrengsten (zo’n 250 miljoen euro per jaar) van de vrachtwagenheffing voor de overheid overgeboekt worden naar sector om ’verduurzaming en innovatie te stimuleren’. Iedere truck zal daarvoor moeten beschikken over boordapparatuur die de gereden kilometers registreert.

Met de invoering van de vrachtwagenheffing verdwijnt in Nederland de belasting zware motorvoertuigen (het Eurovignet) en wordt de motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens tot ongeveer het Europese minimum verlaagd. „Deze maatregelen richten zich op elektrisch aangedreven vrachtwagens, het gebruik van hernieuwbare brandstoffen, vermindering van het aantal vervoerskilometers”, aldus Visser. De invoeringskosten van de heffing zullen echter wel ’significant hoger uit komen op ongeveer 400 miljoen euro’, waarschuwt Visser.

De Raad van State heeft de plannen doorgelicht en ziet grote risico’s. Naast kritiek op de hoge uitvoeringskosten, zijn er ’alternatieven denkbaar die mogelijk minder nadelig of kostbaar zijn’, schrijven de adviseurs. „Uit de opgestelde maatschappelijke kosten-batenanalyse blijkt niet dat andere beleidsinstrumenten of -varianten in de afweging zijn betrokken.”

Ook zijn er risico’s dat het ’geld ondoelmatig wordt besteed, omdat de terugsluismaatregel niet is onderbouwd met een concrete investeringsbehoefte.” Het plan was al langer klaar, maar werd ’on hold’ gezet. De Tweede Kamer wil zich echter over de wet kan buigen, ondanks dat het kabinet demissionair is.