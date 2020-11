Personeel Fox News mag Biden geen ’president-elect’ noemen

Het campagneteam van Trump beschuldigt de nieuwszender ervan de staat Arizona veel te vroeg te hebben toegewezen aan Biden. In het Witte Huis werd furieus gereageerd toen dat op de verkiezingsavond gebeurde. Volgens The New York Times leidde dat ertoe dat Trump later die avond zonder enig bewijs sprak over grootschalige verkiezingsfraude. Fox wordt doorgaans gezien als de spreekbuis van rechts-conservatief Amerika.

De Amerikaanse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi lijkt te denken dat de verkiezingsoverwinning haar partijgenoot Joe Biden niet meer kan ontgaan. Ze noemde hem alvast ’president-elect’ (aankomend president), nadat hij zijn rivaal Donald Trump had ingehaald bij het tellen van de stemmen in cruciale staten.

Democrate Nancy Pelosi ziet Biden de overwinning niet meer ontgaan. Ⓒ Hollandse Hoogte / SIPA Press

’Stevig mandaat’

„Aankomend president Biden heeft een stevig mandaat om te leiden”, concludeerde Democrate Pelosi, een van de belangrijkste politici in de VS. Amerikaanse media hebben Biden nog niet aangewezen als winnaar van de presidentsverkiezingen. In belangrijke staten als Georgia en Pennsylvania is nog sprake van een nek-aan-nekrace.

Pelosi wil herkozen worden als voorzitter van het Huis, schrijven CBS News en Fox News. De Democraten hebben volgens een voorlopige tussenstand meer zetels in het Huis dan de Republikeinen.

Volgens CBS News heeft Pelosi een brief geschreven aan elk Democratisch lid van het Huis, met de vraag haar te steunen. In de brief schrijft ze dat ze heel veel respect heeft voor de diversiteit aan meningen binnen de Democratische fractie.

Pelosi doet haar verzoek tot steun na kritiek van meerdere Democraten dat er te veel ruimte zou zijn voor de meer linkse geluiden binnen de partij. Republikeinen zouden hen zodoende te gemakkelijk hebben kunnen bestempelen als ’socialist’.

Volgens een voorlopige tussenstand opgemaakt door nieuwszender CNN staan de Democraten op 208 van de 435 zetels in het Huis van Afgevaardigden. Ze hebben er twee zetels bijgekregen, maar verloren er zeven, aldus CNN. De Republikeinen staan op 196 zetels. Nog niet alle uitslagen zijn bekend.