Routeplanner 9292 ’overbelast’

„We zijn gewend rond de 3 miljoen bezoekers per dag te krijgen. Soms hebben we een piek naar 4 miljoen of 4,5 miljoen. Nu schoot het door. Ik heb nog geen aantallen, maar op dagbasis zouden we ergens boven de 5 of 6s miljoen zijn uitgekomen. Twee keer zoveel als gebruikelijk dus”, zegt Hulman.

KNMI gaf donderdagochtend code rood af voor een groot deel van het land. De storm zorgt voor veel problemen op de weg en het spoor. In het hele land is er sprake van treinuitval.

Ook het openbaar vervoer in Amsterdam is ontregeld door de westerstorm. Het tramverkeer ligt stil, omdat er veel weggewaaid materiaal op de rails ligt. Ook zijn diverse bovenleidingen stuk en is er op veel plekken geen stroom.

Alle bussen rijden, alleen bus 22 is omgeleid vanwege een omgevallen boom.