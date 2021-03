Wanstaltige Belgische huizen zijn wereldhit: ’We zijn trots op onze lelijkheid’

Een boerderette in zelfverzonnen Spaanse haciëndastijl, naast een jaren 80 modernistische bunker en daarnaast een neogotische kitschvilla? In België kan het allemaal. Exact tien jaar bestaat nu ’Ugly Belgian houses’ (lelijke Belgische huizen), een aanklacht tegen de manier waarop er in België wordt gebouwd en al een decennium is het een hit op internet met iedere dag een nieuw voorbeeld van typische lelijkheid.