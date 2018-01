Extreem weer zorgt voor ’bomcycloon’

Weerplaza legt uit: “Wanneer de luchtdruk binnen 24 daalt met 24 hPa is er spreken we van ‘bombogenesis’, een term die door de Wereld Meteorologische Organisatie wordt gebruikt. In de Kooy in Noord-Holland was de druk gisterenavond 1002.3 hPa. Vanochtend daalde de barometer naar 977 hPa en nu stijgt de druk weer geleidelijk. Het drukverschil is dus ruim 25 hPa geweest in de kop van Noord-Holland.”

De term bomcycloon is overgewaaid uit de Verenigde Staten en wordt gebruikt om een verwoestende winterstorm mee aan te duiden. Het woord werd begin januari voor het eerst in Nederlandse kranten gebruikt in berichtgeving over de sneeuwstorm.

Overigens zijn niet alle meteorologen blij met de introductie van de populair-meterologische term in het Nederlands taalgebruik. “De term voegt niets toe. Het maakt het spannender dan het is”, zegt Jaco van Wezel van Weeronline.

Zeer zware storm

Er is vandaag officieel sprake van een zeer zware storm, nadat in Hoek van Holland een uurgemiddelde windkracht 11 werd gemeten. De zwaarste windstoot staat ook op naam van Hoek van Holland en bedroeg 143 km/uur. Ook in het binnenland zijn ongekend zware windstoten gemeten van ruim 120 km/uur en werd stormkracht 9 Bft behaald.

De laatste zeer zware storm vond plaats op 28 oktober 2013. Toen werden nog net iets zwaardere windstoten gemeten van 151 km/uur op Vlieland, waarbij tijdelijk orkaankracht (12 Bft.) werd waargenomen.