Scholen in het noorden 14 februari dicht

De maatregelen van minister Arie Slob (Onderwijs) om de werkdruk te verlagen en de lonen te verhogen zijn volgens de lerarenorganisaties onvoldoende. „Deze hebben vooralsnog geen tastbaar resultaat opgeleverd. Perspectief op een eerlijk salaris blijft uit. Acties blijven dus hard nodig”, stelt het PO-Front.

Vorige maand legden tienduizenden meesters en juffen in het basisonderwijs het werk al neer uit protest tegen de volgens hen te lage salarissen en te hoge werkdruk. Dat was de tweede landelijke staking. De actievoerende leraren lieten eerder weten dat ze hiermee zullen doorgaan totdat ze er 1,4 miljard euro bij krijgen.

’Geld van groot belang’

De onderwijsorganisaties stellen dat de door het kabinet beloofde 430 miljoen euro voor het tegengaan van hoge werkdruk veel te laat komt. „Om kinderen optimaal onderwijs te kunnen bieden, zeker gezien het oplopende lerarentekort, is het van groot belang dat het geld voor werkdrukvermindering zo snel mogelijk beschikbaar komt. Daarnaast zien de organisaties in het PO-front nog geen enkele beweging van het kabinet om meer geld voor salaris beschikbaar te stellen.”

Volgens PO-Front worden details over de komende staking in het noorden later bekendgemaakt. „Vast staat dat de Algemene Onderwijsbond, CNV Onderwijs, PO in actie en FvO alle leraren en onderwijsondersteuners in Noord-Nederland oproepen om 14 februari het werk neer te leggen.”