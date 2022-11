Premium Het beste van De Telegraaf

Allerzielen ook buiten katholieke kerk springlevend: ’Ook niet-gelovigen branden een kaarsje voor dierbaren’

Door Roy Klopper Kopieer naar clipboard

Gepensioneerd huisarts Herman Maas hoopt ieder jaar tijdens Allerzielen antwoord te krijgen op de vraag wie er in ’Vaders Graf’ ligt. Ⓒ Rias Immink

Na jarenlang te zijn verstoft, is het oer-katholieke feest Allerzielen nu ook buiten de Roomse moederkerk springlevend. Menig niet-gelovige zet vandaag een kaarsje bij het graf of fotolijstje van een overleden dierbare. Hippe zangers schrijven liedjes over rouw en zelfs in eerder zo sceptische protestante kerken wakkeren lichtjes: „Misschien hebben we de beeldenstorm iets te ver doorgevoerd.”