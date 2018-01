Mechelse turnleraar in de problemen na ’klets op de poep’

De leerlinge zou behoorlijk overstuur geweest zijn door het incident. Dat gebeurde op het moment dat ze tijdens een les tafeltennis over de tafel hing om een balletje aan het net te nemen. Op dat moment kletste de turnleraar op haar achterwerk. De tiener was behoorlijk overstuur door het incident.

„Ze wilde niet meer naar de lessen komen”, zegt directeur Rob Van der Beek aan Het Laatste Nieuws. Hij begrijpt die reactie ook. „Voorlopig hoeft ze niet meer te gaan. Maar het is wel de bedoeling dat de plooien worden gladgestreken. Ik heb haar ook uitgelegd dat de leraar geen strafbare feiten zoals een verkrachting heeft gepleegd.”

Blanco parcours

Die laatste opmerking viel slecht bij de leerlinge en bij andere leerlingen van de klas. Gevolg: geen enkele leerlinge wilde nog naar de lessen lichamelijke opvoeding. „Ik heb de feiten nooit willen minimaliseren”, reageert de directeur daarop. „Het voorbeeld van de verkrachting had ik niet moeten gebruiken.”

De turnleraar werkt al jaren in de Mechelse school. Volgens de directeur waren er nooit eerder klachten over de man. „Hij heeft hier een blanco parcours afgelegd”, zegt Van der Beek. Hij vond het daarom ook niet nodig om de man te schorsen. „Hij heeft meteen zijn excuses aangeboden en toegegeven dat hij fout zat.” De meeste leerlingen hebben de excuses intussen aanvaard en gaan weer naar de les. Vier meisjes weigeren dat voorlopig nog. Samen met een pedagogisch adjunct zullen ze nog praten over hun bezorgdheden.