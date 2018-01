Wolf ontsnapt uit door storm beschadigde kooi

Niet de wolf uit het verhaal. Ⓒ Hollandse Hoogte

BEENHAM - In het Britse graafschap Berkshire loopt een wolf rond. Het dier is ontsnapt nadat de storm zijn verblijf in een wolvenopvang had beschadigd. De politie probeert het dier te vangen en waarschuwt iedereen uit de buurt te blijven.