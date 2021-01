Zeker 30 besmettingen met Britse coronavariant op school Bergschenhoek

Het gaat om de basisschool in Bergschenhoek (Zuid-Holland), waar al bij zeker 30 mensen de Britse coronavariant is geconstateerd. De GGD Rotterdam-Rijnmond meldt dat de infecties „te linken zijn aan de school.”

Eerder lieten meer dan zeshonderd mensen rond de school in Bergschenhoek zich al testen.

Ook op een andere school die in hetzelfde gebouw is gevestigd zijn mensen besmet geraakt met de gemuteerde versie van het virus, die volgens de Britse overheid besmettelijker is dan eerdere varianten, maar niet per se schadelijker, zo lijkt.

De GGD en het Erasmus MC onderzoeken de uitbraak en maakten woensdag de eerste resultaten bekend.