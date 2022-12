Premium Het beste van De Telegraaf

Zelfs zwangere vrouwen en kinderen niet veilig Zorgen om golf van aanslagen op huizen en panden

Door Gerda Frankenhuis Kopieer naar clipboard

Aanslag op door burgemeester en OM ontruimde woning in Huizen. Ⓒ Caspar Huurdeman

Amsterdam - Het aantal aanslagen op woningen en bedrijfspanden is dit jaar in Nederland explosief gestegen. De Nationale Politie registreerde tot en met september zeker 60 aanslagen door criminelen met vuurwapens of explosieven op panden. Dat is al meer dan de drie hele jaren ervoor.