Kans op strenge winter in februari lijkt verkeken: 'Bovengemiddelde temperaturen voorspeld'

Weeronline meldt dat februari begint met zachte temperaturen tot tien graden. De weken daarna zullen we te maken krijgen met ’normale waarden’ van zes tot acht graden. Later in de maand lijkt de kans op bovengemiddelde temperaturen toe te nemen. Het zal dan vaker warmer dan tien graden zijn.

Of februari ook een hele regenachtige maand gaat worden, is nog wat moeilijker te voorspellen. Vanuit het westen trekken regengebieden af en toe over het land. Het zou dus kunnen dat we in de buurt van een gemiddelde hoeveelheid neerslag komen van in totaal vijftig tot zestig millimeter.

Volgens Weeronline zal het in februari op droge dagen „uitstekend weer zijn. Zeker aan het eind van de maand. En wanneer de zon aan het eind van de maand niet in de middag, maar om kwart over zes in de avond onder gaat, kun je merken dat we al een beetje richting het voorjaar gaan.”