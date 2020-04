Jan (73) bleef ondanks corona in Wuhan: ’Dit is mijn thuis’

Jan Gosselink en zijn vrouw Helen hebben wekenlang hun huis niet mogen verlaten. Op de grote foto de markt waar het coronavirus uitbrak. Ⓒ De Telegraaf

Wuhan - Als een van de weinige Nederlanders is Jan Gosselink (73) al die tijd in Wuhan gebleven. „Ik ben blij dat ik niet naar Nederland ben gegaan, dan had ik er nu nog gezeten”, zegt hij lachend.