Voorarrest twee Mallorca-verdachten verlengd

OM eist bij hof 12 jaar en tbs voor in stukken zagen lichaam

In hoger beroep heeft het Openbaar Ministerie dinsdag 12 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen een Zwollenaar voor het doodschieten van een man in die stad. Daarna zaagde verdachte Mark de G. het lichaam in stukken en verborg het in zakken in de kruipruimte.