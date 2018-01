Drone schiet zwemmers in nood te hulp

Het duo raakte volgens Australische media in de problemen bij kustplaats Lennox Head in New-South Wales. Ze hadden het geluk dat strandwachten daar op dezelfde dag de reddingsdrones in gebruik hadden genomen, berichtte omroep ABC. Nadat een melding was binnengekomen over zwemmers in nood, gingen de hulpverleners met een onbemand vliegtuigje op zoek naar de tieners.

De jongens konden dankzij de drone binnen enkele minuten worden opgespoord. Ze bevonden zich op dat moment zo’n 700 meter uit de kust. De vicepremier van de deelstaat, John Barilaro, reageerde opgetogen op de uitkomst van de reddingsoperatie. Hij stelde dat nooit eerder op dergelijke wijze een drone is gebruikt om zwemmers te redden.