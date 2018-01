Bosgebieden afgesloten

Boswachters houden ingangen van bosgebieden in de gaten en sturen mensen die toch van plan zijn om te gaan wandelen terug, zegt een woordvoerster van Staatsbosbeheer. „Het is hier en daar echt gevaarlijk. Grote bomen knappen als luciferhoutjes af.” Het is al de tweede storm in korte tijd. Daardoor hingen er ook nog veel dikke takken en boomtoppen los, die nu naar beneden komen.

Als de storm donderdag is uitgeraasd gaan de boswachters als eerste de natuurgebieden weer in. Zij beslissen of een gebied weer vrijgegeven kan worden.