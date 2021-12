André Hazes terecht; Legobeeld gepikt door Friese club

De vereniging heeft een foto geplaatst op Facebook met het beeld. De Geitefok houdt zich vaker bezig met dergelijke oudejaarsstunts. Zo werden ook al eens de letters Lelystad Airport weggehaald.

De oudejaarsvereniging schrijft op Facebook met de stunt aandacht te willen vragen voor de zware coronatijd die Nederland al bijna twee jaar in zijn greep houdt. „Met bloed, zweet en tranen zwoegen we ons door deze crisis. Het water staat de ondernemers aan de lippen en het zorgpersoneel werkt zich uit de naad”, zegt Geitefok-voorzitter Jan-Bart Hof. „We hopen dat 2022 voor iedereen een beter jaar wordt en dat we eindelijk afscheid kunnen nemen van alle vervelende maatregelen”, vervolgt Hof.

Het uitvoeren van een oudejaarsstunt is een oude Friese traditie. Met de stunt wordt aandacht gevraagd voor het dorp of de vereniging. Amsterdam is geen onbekend terrein voor de club: De Geitefok wist een aantal jaren geleden de Olympische ringen uit het Olympische Stadion in Amsterdam te ontvreemden. Meer recent werd de metershoge bal uit de voortuin van het hoofdkantoor van de KNVB ontfutselt. Beide stunts werden later netjes teruggebracht.

Met de schenkers van het beeld, weduwe Rachel Hazes en ondernemer Won Yip, worden afspraken gemaakt voor een veilig terugkeer. Het beeld is goed behandeld, beweert de club. „We hebben hem regelmatig een blikje bier gegeven.”