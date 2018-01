Korting op EU-begroting op onderhandelingstafel

Dat zei hij donderdag tijdens zijn bezoek aan Nederland in het kader van de gesprekken over de nieuw op te stellen meerjarenbegroting van de EU.

„Het hangt af van de onderhandelingen”, antwoordde hij op de vraag of Nederland de miljard euro korting in de nieuwe begroting kan behouden. Wel wees hij er nog eens op dat dit niet zijn eigen voorstel is, maar omdat hij aan het eind van de dag alle lidstaten achter de begroting moet zien te krijgen, moet iedereen zich volgens hem ’flexibel’ opstellen.

Tegelijkertijd liet hij doorschemeren dat naarmate er meer aan andere wensen van de Nederland tegemoet gekomen wordt, zoals een meer op innovatie gerichte begroting, de kans op een korting wel kleiner wordt.

Unanimiteit

Dat er minder financiële speelruimte is voor de nieuwe begroting, komt doordat Groot-Brittanië een grote nettobetaler is aan de EU. Met de Brexit wordt een gat geslagen van zo’n 13 miljard euro.

Voor de nieuwe meerjarenbegroting is unanimiteit nodig. Oettinger benadrukte bij zijn bezoek dan ook het belang van overeenstemming. „Zonder unanimiteit hebben we helemaal geen begroting. Dat zou perfect nieuws zijn voor Poetin, Erdogan en Trump.”

Wel betekent een kleinere Europese Unie volgens hem ook dat de begroting in zijn totaal kleiner moet worden. Zijn beginvoorstel is dat het gat dat wordt geslagen door de Brexit, voor de helft gedicht wordt met bezuinigingen en voor de andere helft opgevangen wordt door de lidstaten.