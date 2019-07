Parachutist omgekomen bij vliegveld Teuge

Omstanders zagen de militair tollend aan zijn parachute naar beneden komen. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt de oorzaak van het ongeval. Kort nadat de militair was neergestort waren politie, marechaussee en twee ambulances ter plekke. Ook verscheen volgens omstanders een traumahelikoper op het vliegveld, die volgens ooggetuigen snel weer vertrok, zonder hulp geboden te kunnen hebben.

Het zou mogelijk om een militair gaan. Een woordvoerder van de marechaussee kan nog niets zeggen over het ongeval of over de vraag of de parachutist een militair is.