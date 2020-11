Alarm om afbouwen coronasteun

Werkgevers kunnen vanaf maandag nieuwe steun aanvragen bij het UWV, maar krijgen minder kosten vergoed dan bij de vorige steunpakketten. Door de aangescherpte coronamaatregelen, die sectoren zoals de horeca hard treffen, houdt de overheidsinstantie rekening met duizenden aanvragen per dag.

„Toen dit pakket werd bedacht was de gedachte niet zo gek dat steun afgebouwd kon worden”, zegt FNV-bestuurder Zakaria Boufangacha. „Maar de tweede golf zorgt er nu voor dat meer bedrijven getroffen worden. Als het kabinet steun niet alsnog uitbreidt, gebeurt wat we juist steeds hebben weten te voorkomen.”

Nulpunt

Ook werkgevers vinden dat ruimere steun nodig is. „Er zijn door de tweede golf opnieuw tal van zwaar getroffen sectoren en de reserves van veel bedrijven zijn naar het nulpunt gedaald”, aldus een woordvoerder van VNO-NCW. „We moeten voorkomen dat in de kern gezonde bedrijven nu alsnog omvallen door alle overheidsmaatregelen.”

Minister Koolmees (Sociale Zaken) gaf eerder al aan dat in december beoordeeld moet worden of de versobering nog ’verantwoord is’. Vakbonden en werkgevers lijken zich te hebben neergelegd bij minder steun vanaf oktober, maar hebben ’het volste vertrouwen’ dat het mes niet verder in de steun gaat.